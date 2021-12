Morre aos 28 anos o cantor Maurílio, da dupla com Luiza

O cantor sertanejo Maurílio Ribeiro, que formava dupla com Luiza, morreu aos 28 anos, na tarde desta quarta-feira (29). Ele estava internado em um hospital de Goiânia, após sofrer um tromboembolismo pulmonar.

Maurílio foi internado no dia 15 de dezembro, após passar mal durante a gravação do DVD de uma dupla sertaneja. O cantor caiu no palco e foi socorrido por Luiza e o produtor musical. Ele teve três paradas cardíacas e precisou ser levado à UTI.

O sertanejo chegou a ser transferido de hospital e apresentou melhoras, mas o último boletim médico, emitido nesta quarta, informou uma piora em seu quadro clínico nas últimas 12 horas.

O médico Wandervan Azevedo, que acompanhava o caso do artista, informou que uma infecção no pulmão fez com que a equipe médica voltasse a administrar antibióticos que já haviam sidos suspensos. No entanto, o cantor não resistiu e faleceu às 16h30 de hoje.

Maurílio nasceu em Imperatriz, no Maranhão, e formava dupla sertaneja com Luiza desde 2016. Entre os sucessos da dupla, está a canção “S de Saudade”, com participação de Zé Neto e Cristiano.