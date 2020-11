Morre criança que caiu de prédio na divisa entre SP e Osasco

Não resistiu aos ferimentos e morreu a criança de 5 anos que caiu de uma altura de mais de 7 metros de um prédio na divisa entre Osasco e São Paulo, na região do Jardim Elvira, na manhã desta quinta-feira (26).

A criança teve parada cardiorrespiratória e foi levada pelo SAMU em estado gravíssimo ao Hospital Universitário, no Butantã, onde morreu.

A queda foi por volta das 8h20 desta quinta e teria acontecido após a mãe deixar a criança sozinha em casa, dormindo, e descer por alguns minutos até a portaria do prédio, segundo a TV Globo. Na divisa com Osasco, o edifício onde aconteceu a queda fica no trecho da área que pertence à Capital.

O caso foi registrado pelo 75º Distrito Policial e também é acompanhado pelo Conselho Tutelar.