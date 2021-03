Morre ex-presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Osasco por covid-19

O engenheiro civil e ex-presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco (AEAO), Egydio Angerami Filho, morreu aos 71 anos, em decorrência da covid-19. Ele estava intubado desde o dia 19 de fevereiro, mas não resistiu e veio à óbito nesta quarta-feira (3), quando o país registrou 1.910 mortes pela doença, o maior em um ano de pandemia.

Egydio construiu sua história em Osasco. O engenheiro civil se aposentou na Sabep e, entre 2009 e 2017, presidiu a Associação dos Engenheiros e Arquitetos do município. “Lembraremos sempre com muito carinho e admiração de todos os esforços prestados pela nossa associação. Como presidente lutou bravamente pelos interesses dos profissionais de engenharia e arquitetura de Osasco. Foi um excelente profissional e amigo e certamente deixou seu legado na AEAO”, lamentou, em nota, a AEAO.

A família do engenheiro osasquense também se manifestou com pesar: “O Egydio era engenheiro de fazer conta na ponta do lápis e aposentou se na Sabesp, antes Caemo. Quando passei na USP, ele me orientava sobre os materiais que deveria usar para fazer meus mapas nas disciplinas de geografia física. Emprestou me uma mesa com cavalete que sempre ficava aberta em meu quarto. Antes da pandemia quando me encontrava com ele abria o sorrisão porque era aquele amigo que você gostava mesmo!!! Aliás nossa família sempre gostou muito dele. Estamos tristes e sentimos muito porque achamos que fosse sair dessa. Como sempre”.

O enterro de Egydio foi realizado às 10h desta quinta-feira (4), no cemitério Alpha Campus. Devido à causa da morte não houve velório.