Morre menino que ficou soterrado em deslizamento no Morro do Socó, em Osasco

Foi confirmada neste domingo (16), a morte de Kauê Tavares, o menino de 7 anos que ficou soterrado em um deslizamento de terra no Morro do Socó, em Osasco, em meio à forte chuva da segunda-feira (10).

Kauê ficou mais de 20 minutos soterrado e chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele foi socorrido por vizinhos e estava internado na UTI do Hospital Municipal de Barueri.

A família não autorizava a divulgação de informações sobre o estado de saúde do garoto. Apesar de a família estar morando em Osasco, o corpo de Kauê deve deve ser velado e enterrado no estado do Piauí.