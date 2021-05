Morre o filho recém-nascido de Maria Lina e Whindersson Nunes

Morreu nesta segunda-feira (31), João Miguel, o filho recém-nascido de Maria Lina e do humorista Whindersson Nunes.

O bebê havia nascido prematuro, com 22 semanas, no sábado, em São Paulo. Após o nascimento, o humorista postou uma mensagem emocionante nas redes sociais: “A primeira vez q encostei nele foi como se eu encostasse em um pedaço de Deus”.

A morte de João Miguel foi confirmada em nota pela assessoria de Whindersson Nunes: “Fruto da união com Maria Lina, o bebê que nasceu de forma prematura, com 22 semanas, não resistiu. Contamos com a compreensão de todos, em solidariedade à família”.

O humorista postou uma passagem bíblica: “Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o Reino dos Céus. Mateus 19:14”.

Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o Reino dos Céus. Mateus 19:14 — Whindersson Nunes (@whindersson) May 31, 2021

O casal recebeu mensagens de consolação de amigos e personalidades, como Juliette Freire. “Seu anjinho no céu. Muita força e fé”.

A cantora sertaneja Maraisa declarou: “Meu amigo, não consigo imaginar a dor que vocês estão sentindo agora! Que Deus lhe dê entendimento, que possa confortar toda a família, e saiba que estarei aqui pra tudo que precisar! Estou em oração por vocês!!!”.