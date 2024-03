Morro Grande, em Cotia, terá vacinação antirrábica neste sábado (2)

Neste sábado (2), o Setor de Zoonoses da Secretaria de Saúde de Cotia realiza a vacinação antirrábica de rotina para cães e gatos, das 9h às 12h, em frente à UBS do Morro Grande (Núcleo Residencial Sabesp, 6, Morro Grande).

O atendimento será por ordem de chegada até a finalização das doses disponíveis.

O tutor do animal deverá apresentar documento de identificação oficial.

Para receber a vacina o animal deve ter a partir de quatro meses, estar em boas condições de saúde e, no caso das fêmeas, não podem estar prenhes ou amamentando. A ação visa ajudar as pessoas que não possuem disponibilidade para comparecer ao posto de vacinação do Setor de Zoonoses em dias e horários normais de funcionamento.

Quem não puder comparecer na ação de sábado (2) poderá fazer o agendamento pelo telefone 4616-6493 e levar o seu cão e/ou gato no Setor de Zoonoses (Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1565 – Parque Bahia) no dia e horário reservado.