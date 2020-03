Mortos por coronavírus não serão velados em Itapevi; outros velórios são restritos

Em mais uma medida de combate à disseminação do novo coronavírus (covid-19), a Prefeitura de Itapevi determinou que os mortos pela doença não serão velados, mas enterrados imediatamente.

A resolução 01, de 19 de março de 2020, estabelece ainda que os outros velórios serão obrigatoriamente realizados com caixão lacrado “para evitar todo e qualquer risco de contaminação”, diz a Prefeitura.

Além disso, o tempo limite dos velórios em Itapevi será de duas horas e está proibida a permanência de mais de cinco pessoas na sala fechada do velório, devendo os familiares e amigos se revezarem para evitar aglomeração. Clique aqui e leia o decreto na íntegra no Diário Oficial do município (página 5).

Mortes

Até esta sexta-feira (20), a cidade havia registrado duas mortes com suspeita de coronavírus.

As vítimas são: uma moradora de Itapevi, com 60 anos, no Pronto Socorro Central que era sintomática do coronavírus; e um homem, com 39 anos, morador do bairro de Sapopemba, em São Paulo, que foi encaminhado pelo plano de saúde para hospital particular instalado na cidade. No entanto, Instituto Adolfo Lutz ainda não divulgou resultados dos exames sobre confirmação ou não da doença.

Além disso, Itapevi tem 43 casos suspeitos de coronavírus, em isolamento.