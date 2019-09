Motorista alcoolizado em carro de luxo bate em moto e mata 1 na Castello, em Barueri

Na manhã deste domingo (29), um motorista alcoolizado bateu em uma moto e matou uma pessoa na rodovia Castello Branco, na altura de Barueri.

O motorista, em um Mercedes Benz de luxo, atingiu uma moto e atropelou a garupa, uma mulher de 34 anos, que morreu no local. O piloto da moto, um homem de 36 anos, está internado em estado grave. Eles foram arremessados a uma distância de 90 metros do ponto da colisão.

O acidente aconteceu por volta das 6h40. O carro arrastou a moto por cerca de 100 metros. O motorista do veículo, de 24 anos, não se feriu. O teste do bafômetro constatou presença de álcool no organismo dele.

Publicidade

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, na Delegacia de Barueri. Como o índice de álcool no sangue do motorista estava abaixo 0,34mg/L, não foi configurado crime de embriaguez e ele responderá em liberdade.

* Com informações do G1, da Rede Globo