Motorista de aplicativo tenta ajudar mulher e acaba assaltado em Barueri | Vídeo

Um motorista de aplicativo foi assaltado ao parar o carro para ajudar uma mulher, em Barueri, mostrou reportagem do “Brasil Urgente”, da Band, no sábado (7) – assista abaixo.

O carro da mulher estava parado na rua, sem combustível. O motorista de aplicativo parou para ajudá-la. Foi buscar os filhos dela na escola e passou em um posto para comprar gasolina. Quando voltou e estava prestes a ir embora, foi surpreendido por três bandidos, que chegaram a ameaçá-lo com uma faca para roubar seu carro.

Os ladrões fugiram com o veículo, que foi localizado depois. Os criminosos retiraram bateria, estepe e ferramentas do carro. “A gente se sente incapacitado, ameaçado e à mercê dos criminosos. Eu só pensei na minha vida, o bem maior é a vida”, afirmou a vítima do assalto ao “Brasil Urgente”.