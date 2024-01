Motorista de app derruba moto de ladrões e escapa de assalto em Osasco

Um motorista de aplicativo escapou de uma tentativa de assalto ao jogar o veículo contra a moto usada por dois criminosos, em Osasco. A atitude arriscada foi registrada por uma câmera instalada no carro do condutor. As imagens repercutiram na web nesta terça-feira (23).

O flagrante aconteceu por volta das 3h do último dia 16, no bairro Rochdale. O motorista fazia uma corrida com um passageiro quando percebeu a aproximação de dois suspeitos, que logo anunciaram o assalto. “Para o carro! Para o carro”, gritam os meliantes.

Rapidamente, o condutor joga o veículo contra os suspeitos, que não conseguem desviar de outro carro parado, batem a motocicleta e caem no chão. Em seguida, o motorista acelera e vai embora.

“Se fosse me abordar com arma na mão, eu nunca faria isso. Reagir não é legal. […] Acharam que eu ia parar, mas não pensei duas vezes, não fiquei com medo, não teve adrenalina nem nada. Só dei um ‘rabo de arraia’ neles e foram para a lona”, declarou o motorista em entrevista ao G1.