Motorista de app é sequestrado em Osasco, tenta pular do carro e bandidos o arrastam por quilômetros

Um motorista de aplicativo viveu momentos de terror ao ser sequestrado e agredido por três criminosos, na noite deste domingo (28), em Osasco. Em busca de se desvencilhar das mãos dos indivíduos, ele tentou pular do veículo em movimento, ficou pendurado na janela e foi arrastado por quilômetros.

À TV Globo, a vítima contou que foi surpreendida pelos indivíduos quando estava com o veículo parado em um semáforo. Um dos meliantes assumiu a direção enquanto os outros dois agiam com violência. “Falaram iam me matar mesmo. Foi o caminho todo me dando murro na cabeça, dizendo que eu ia virar finado, que eu podia dar tchau para minha família”, relatou o motorista.

Ele contou ainda que começou a gritar por “socorro” e, ao perceber que conseguiria abrir a porta do carro, se jogou, mas acabou ficando pendurado. Com isso, os indivíduos continuaram na condução do veículo.

Populares que presenciaram a situação acionaram a GCM de Osasco, que iniciou as buscas e localizou o veículo. A vítima foi socorrida e levada ao hospital com vários ferimentos.

Dois criminosos conseguiram fugir e ainda não foram localizados. O terceiro envolvido no sequestro foi preso. Segundo a GCM, ele tem passagens por tráfico de drogas, roubo e furto. O caso foi apresentado no 5º DP de Osasco.