Motorista de caminhão que atropelou e matou osasquense é preso

O motociclista e morador de Osasco Márcio Moura, de 50 anos, morreu após um acidente de trânsito, no km 28 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia. Segundo a polícia, a vítima caiu no chão e foi atropelada por um caminhão após um veículo bater em sua moto.

O acidente aconteceu no dia 28 de junho. Após cair na via, Márcio Moura foi arrastado pelo caminhão. O motorista do veículo, que fugiu sem prestar socorro, foi identificado e detido.

Criado em Quitaúna e morador de Presidente Altino, Márcio Moura deixou a esposa Lílian e duas filhas menores de idade. O engenheiro era conhecido por fazer ações sociais na cidade. Era ligado ao esporte, praticante de ciclismo, corrida e futebol.

Mônica Gamboa, delegada responsável pelo caso, o motorista do caminhão foi indiciado por crime de homicídio culposo (art.302), majorado pela ausência de socorro à vítima.