Motorista de ônibus de Carapicuíba morre com coronavírus

O motorista de ônibus Antônio Ferreira, conhecido como Ferreirinha, que trabalhava na empresa de ônibus E.T.T, em Carapicuíba, morreu nesta madrugada vítima do novo coronavírus (covid-19), informa o programa local “Em Foco”.

“Ferreirinha perdeu há um tempo sua esposa e, mais recentemente, sua filha e cuidava com muito carinho e amor de sua netinha a qual era a paixão de sua vida”, diz o “Em Foco”.

Nas redes sociais, houve diversas homenagens ao motorista, que trabalhava em uma linha da Cidade Ariston. “Meus sentimentos a todos da família. Motorista da E.T.T. Fica em casa. Se for sair, use máscara”, declarou a vereadora Néia Costa.

“Meus sentimentos a todos familiares e amigos que sentem a dor desta perda. Com certeza um grande profissional e tinha muitos anos na empresa E. T. T Carapicuíba (Poeirinha). Peço que se cuidem e protejam-se. Usem máscaras e o álcool. Mantenham a higienização das mãos”, postou um internauta.

“Descanse em paz, amigo Ferreirinha. Que Deus conforte sua família. Sentiremos saudades”, postou uma amiga. “Ferrerinha, o melhor motorista. Nos contagiava com seu sorriso com seu humor. Vá em paz”, comentou outra internauta.

Segundo boletim divulgado pela Prefeitura, até segunda-feira (20), Carapicuíba registrava 288 casos suspeitos do novo coronavírus e 53 confirmados por exame, além de dez mortes com confirmação da covid-19 e outras 15 com suspeita, aguardando resultado de exame.