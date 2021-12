Motorista é baleado em assalto na Castelo Branco, em Osasco

Um motorista foi baleado ao tentar fugir de integrantes da quadrilha do Pix, que age na Castelo Branco, altura do KM 18, em Osasco. Crime aconteceu na madrugada de sexta-feira (3).

publicidade

A vítima dirigia um veículo, modelo Fiat/Fiorino, e saiu de Maringá, no Paraná, com destino a São Paulo. O veículo se chocou com pedras espalhadas na rodovia Castelo e decidiu parar no acostamento, segundo informações da Band.

Outros dois motoristas que também pararam para ver se os carros haviam sido danificados pelas pedras se juntaram ao condutor. Nesse momento, dois indivíduos vieram na direção dos motoristas e anunciaram o assalto.

publicidade

Ao perceber a chegada dos criminosos, o motorista da Fiorino tentou correr pelo acostamento e foi baleado. O tiro atingiu os pulmões a vítima, que foi encaminhada ao Hospital Regional de Osasco.

Outra motorista que estava parada no acostamento tirou a filha de 9 anos do carro no momento em que os indivíduos se aproximaram. “Ele apontou o revólver, pensou algumas vezes e depois eles pegaram meu celular, quando eles me abordaram, e foram embora”, disse a mulher, à Band. “Eu pedi, que pelo amor de Deus, eles não me matassem”, continuou.

publicidade

Os criminosos fugiram. A polícia acredita que a intenção da quadrilha, além de roubar celulares, era ter acesso às contas bancárias das vítimas e fazer transferências via Pix.