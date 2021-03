Motorista e passageira trocam agressões em ônibus em Osasco

Um vídeo mostra uma troca de agressões entre um motorista e uma passageira em um ônibus da EMTU no terminal do Km 21, divisa entre Osasco e Carapicuíba.

publicidade

As imagens mostram o profissional e a mulher já trancados sozinhos dentro do ônibus com o motorista a prensando junto à lateral do veículo tentando tomar à força um bilhete eletrônico das mãos dela. Fora do veículo, outras pessoas pedem para ele soltá-la e tentam forçar a abertura da porta.

Até que o motorista se distrai quando uma mulher abre a porta do ônibus e consegue lhe dar um soco nas costas. A passageira que vinha sendo agredida reage, fica em pé sobre o banco, consegue empurrá-la e lhe dar um chute na altura do peito. O homem cai e ela parte pra cima dele. Com o motorista caído, a mulher passa a chutá-lo. Até que outras pessoas que avistavam a briga conseguem abrir a porta do veículo e entrar para separar os dois.

publicidade

A EMTU informou, segundo a Record TV, que o motorista se exaltou ao pedir para a passageira entregar um cartão para idosos que ela estaria usando indevidamente. A companhia considerou a ação do profissional exagerada e violenta e o profissional acabou afastado do trabalho. Ele vai responder a medidas disciplinares internas.