Motorista perde controle e tomba caminhão em Osasco

Um motorista perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e tombou o caminhão carregado de refrigerante, na manhã desta segunda-feira (27), no Baronesa, em Osasco.

Parte da carga caiu na via, que ficou interditada, de acordo com informações do G1. Não houve feridos.

O acidente ocorreu por volta das 6h54, na Rua Benedito Ventura Nitão. O caso foi registrado no 10° DP de Osasco.

