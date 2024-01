Motorista preso por matar idoso atropelado em Itapevi recebe liberdade provisória

A Justiça de São Paulo concedeu liberdade provisória ao motorista que atropelou e matou um idoso em Itapevi, no domingo (14). O acidente aconteceu após ele sair de um bar.

Ao fazer o teste do bafômetro foi constatado que o motorista estava embriagado no momento do acidente. Além de atingir um homem de 62 anos que estava em uma bicicleta, ele colidiu o veículo contra duas motocicletas e um muro.

Ele, que é motorista de ônibus, foi detido. Depois, recebeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança de R$ 25 mil e o cumprimento de medidas cautelares.

Com informações da Record TV