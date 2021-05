Motorista some com vacinas contra a covid-19 e é encontrado bêbado após deixar prostíbulo

Um motorista desapareceu enquanto transportava uma remessa de vacinas contra a covid-19 e foi encontrado horas depois pela polícia, bêbado, após sair de um prostíbulo. O caso aconteceu em Santo Antônio do Leste, no Mato Grosso, nesta quarta-feira (5).

O funcionário público atrasou a entrega da remessa de vacinas e deixou de responder aos contatos da Secretaria de Saúde. A polícia foi acionada e o caso passou a ser investigado por conta de risco de roubo das vacinas.

Foram realizadas blitzes na região na tentativa de localizá-lo. Horas depois, ele encontrado e abordado no momento em que saía de Primavera do Leste (MT), uma cidade vizinha, visivelmente embriagado e com marcas de batom na roupa.

Na delegacia, afirmou que desviou de seu itinerário para ir a um prostíbulo, onde bebeu demais e perdeu o horário para a entrega das vacinas. Ele foi ouvido e liberado após assinar um termo circunstanciado.

O funcionário público foi afastado pela Prefeitura, que abriu um procedimento interno contra ele. A Secretaria de Saúde declarou que as doses de vacina transportadas pelo homem não foram prejudicadas.