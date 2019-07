Motoristas relatam série de roubos de baterias de carros em Osasco

ALÔ POLÍCIA! Motoristas de Osasco têm relatado nas redes sociais uma série de roubos de baterias de carros estacionados. Os relatos são principalmente da região de Presidente Altino.

Em um grupo de moradores do bairro no Facebook, Nayarah Mariane relatou: “Na segunda-feira (1º), deixei meu carro na rua da Estação, próximo à esquina da Croni, por volta das 7h. Quando eu cheguei do trabalho para pegar o carro e fui dar a partida… nada. Quando abri o capô, cadê a bateria? Roubaram. Ela conta que viu em filmagens de estabelecimentos próximos que um homem roubou a bateria do carro dela por volta das 9h48 e a levou em uma mochila.

Igor Lopes relatou que “isso aconteceu na Sanazar Mardiros na semana passada também. Levaram só a bateria do carro”. Dinho Torres afirmou: “roubaram a minha há uns meses atrás. Tá f… Altino”.

Silvana Gilbertoni declarou “ontem (terça-feira, 2) a noite na rua José Joaquim roubaram minha bateria de novo”. “Sábado roubaram a bateria do carro do meu tio na rua Armênia”, afirmou Cris Bortolosso.

O filho de Agar Leão Torres foi outra vítima: “Roubaram a bateria do carro do meu filho aqui na José Lopes Lázaro”. Lenira Alves relatou: “sábado roubaram a bateria do meu irmão na rua Armênia”.

Em casos do tipo, a PM pede que as vítimas registrem boletim de ocorrência, o que muitos não costumam fazer, para que possam ser elaboradas estratégias de combate ao crime.