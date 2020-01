Mudança de nome do Roupa Nova era, na verdade, ação de marketing

A notícia da mudança de nome do grupo Roupa Nova, com 40 anos de trajetória, que agitou as redes sociais neste início de semana, era, na verdade, apenas uma ação de marketing da marca de amaciantes Comfort.

A ação, na qual o grupo surpreendeu ao anunciar a mudança de nome para Roupa Sempre Nova, foi planejada pela agência F.biz com a ideia de reforçar o reposicionamento da marca, iniciado em 2018.

A gente concorda com vocês, em time que está ganhando não se mexe! Roupa Nova será para SEMPRE Roupa Nova. Uma homenagem de Comfort, o amaciante que prolonga a vida das roupas, aos 40 anos da banda mais querida do Brasil #vidalongaàsroupas. pic.twitter.com/pWrOI40OLQ — Comfort Brasil (@comfortbrasil) 28 de janeiro de 2020

Para tornar a ação mais relevante e engajar mais pessoas, Comfort também conta com a participação da cantora e uma das maiores influenciadoras do Brasil, Luísa Sonza, estendendo o alcance da ação para um público mais jovem.

A campanha começa com a cantora declarando seu amor pela banda, que fez parte de sua infância por influência de seu pai. Na sequência, o Roupa Nova anunciou a mudança de nome em suas redes sem fazer qualquer menção a Comfort e, além da Luísa, uma série de twitteiros e influenciadores digitais, entre eles Fernanda Paes Leme – embaixadora de Comfort -, fomentaram o assunto. Dias depois, o Roupa Nova anunciou o porquê da mudança do nome e a parceria com Comfort.

Videoclipe

Na sequência, Luísa Sonza e a banda divulgarão um filtro de karaokê nos stories de ‘whisky a gogo’, que tem como objetivo engajar o público a participar de uma promoção e ao uso do filtro em seus perfis.

Os melhores trechos irão virar um videoclipe que será exibido durante o show, que acontecerá em fevereiro, no Espaço das Américas, em São Paulo. E as três participações mais criativas ganharão um par de ingressos e ainda terão um encontro com o Roupa Nova e a Luísa Sonza no camarim.

“Desde o relançamento da marca estamos trabalhando em cima do conceito de #vidalongaàsroupas, e levando essa mensagem para o público de forma inovadora e relevante”, conta a executiva Bruna Lettiere, Gerente de Marketing de Comfort.