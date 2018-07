Mudanças em linhas de ônibus de Osasco

A CMTO (Companhia Municipal de Transportes de Osasco) está promovendo mudanças no transporte coletivo dos bairros Jardim Santa Maria, Jardim Conceição, Jardim Tereza e Jardim Novo Osasco. Confira as alterações realizadas:

Publicidade

1 – Linha 004-1 – Jd. Novo Osasco / Largo de Osasco (Circular):

Este serviço será suprimido pelas linhas 004-2 Jd. Santa Maria / Largo de Osasco, 012 – Jd. Novo Osasco / Vila Yara, este com acréscimo de viagens e frota, e 032 – Jd. Novo Osasco / Helena Maria.

2 – Linha 004-2 – Jd. Santa Maria / Largo de Osasco:

Além de atender parte da demanda da linha 004-1, será criado um atendimento para a linha 004-2, que irá operar a partir das 21h45, sentido Largo de Osasco, para atender os estudantes da UNIFESP.

Publicidade

3 – Linha 006-1 – Jd. Santa Maria / Shopping União (Circular):

Alteração do terminal inicial da linha para a Via Transversal Sul no Jardim Tereza, passando a denominar 006-1 – Jd. Tereza / Shopping União realizando o seguinte itinerário:

Sentido Shopping União:

Via Transversal Sul, Rua Kenkiti Shimomoto, Av. Victor Civita, Rua Paranaense, prosseguindo normal.

Publicidade

Sentido Jd. Tereza:

Normal até Rua Paranaense, Av. Victor Civita, Rua Kenkiti Shimomoto, Via Transversal Sul.

4 – Linha 012 – Jd. Novo Osasco / Vila Yara:

Reprogramação horária, com acréscimo de viagens e frota para atender parte da demanda da linha 004-1.

Publicidade

5 – Linha 019 – UNIFESP – Largo de Osasco.

Suprimida pela linha 004-2.

Os atuais usuários da linha 019, poderão se deslocar para o Terminal Largo de Osasco, Plataforma A e embarcar na linha 004-2 no sentido Santa Maria, desembarcando em frente a portaria da UNIFESP.

No sentido Largo de Osasco, será criado atendimento na Linha 004-2 com início de operação a Partir das 21h45m saindo do Jd. Santa Maria sentido Largo de Osasco, para atender aos estudantes da UNIFESP, com o seguinte itinerário.

Publicidade

Sentido Único para o Largo de Osasco.

Normal até Av. Visconde de Nova Granada, Rua Cabo PM Cláudio César de Souza, Rua Vitória Régia, Rua Angélica, Av. Sport Club Corinthians Paulista, Acesso a Av. Visconde de Nova Granada, prosseguindo normal.

Mais informações na CMTO: 0800-774-6262 ou no SAC da Viação Osasco: 0800-772-2004.