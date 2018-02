Mulher ameaça se jogar de passarela na Rodovia Raposo Tavares. Acompanhe

Desde as 11h30 desta segunda-feira, 5, a Rodovia Raposo Tavares, em São Paulo, está com duas faixas no sentido interior interditadas nas proximidades do km 10+200, região do Caxingui. Isso porque uma jovem – ainda não identificada – ameaça se jogar de uma passarela.

O trânsito na região é ruim. De acordo com o aplicativo Waze também teria havido um engarrafamento no local.

De acordo com testemunhas, a jovem aparenta estar muito abalada. Viaturas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária já estão no local e os agentes negociam com a mulher que está agarrada às grades da passarela pelo lado de fora.

Veja o vídeo: