Mulher capota carro de autoescola em prova para CNH

O nervosismo durante a prova para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) levou uma mulher a cometer uma série de erros e até a capotar o carro durante o teste. O caso ocorreu na terça-feira (6), na cidade de Gaspar, em Santa Catarina.

A mulher, de cerca de 50 anos, fazia a prova de baliza, acompanhada apenas do fiscal do Detran no momento da prova, quando se equivocou, pisou fundo no acelerador e perdeu o controle do veículo. O carro saiu da pista e capotou na lateral da rua.

Apesar do grande susto, nem a aluna nem o fiscal do Detran sofreram ferimentos. (Com informações do portal “ND+”)

