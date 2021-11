Mulher de Roberto Justus gera polêmica ao reclamar de dormir com a filha: “Ela dorme com a babá”

A esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, foi criticada nas redes sociais após reclamar de ter dormido com a filha Vicky, de 1 ano, por duas noites seguidas, no lugar da babá. O vídeo está repercutindo na web até esta quinta-feira (11).

Nas imagens publicadas nos Stories do Instagam, a mulher de Roberto Justus aparece deitada na cama enquanto faz o desabafo. “Estou acabada, sobrou só o pó na segunda-feira depois de um fim de semana cuidando da Vicky. Eu não estou acostumada a dormir com a Vicky. Ela dorme com a babá, todo dia ela dorme com a babá”, disse.

“E aí, nesse final de semana, eu dormi com ela e, a cada vez que ela se mexe no berço, eu levanto da cama pra ver se está tudo bem, porque eu sou dessas. Então, assim, é aquele sono picado. Eu não tive, tipo assim, horas de sono sem levantar. Mamães me entenderão. É um desabafo de quem está cansada”, completou a loira.

“Eu não estou acostumada a dormir com minha filha, é a babá que dorme com ela. Mas ontem eu dormi e hoje estou acabada! Mamães me entenderão.” O devia ser proibido de procriar. pic.twitter.com/jilZljOGnX — GadoDecider (@GadoDecider) November 9, 2021

Ana Paula recebeu uma série de críticas no Twitter. “Porque essas pessoas têm filho?”, questionou uma mulher. “Enquanto isso as mães sofridas que nem eu, se matam para trabalhar, cuidar da casa, do filho, acorda na madrugada e não ganha um real com publi [risos] e ainda tem que aguentar as comparações de corpo e passeios e todo brilho inexistente da maternidade”, reclamou outra.

“Um dia desses li uma frase que dizia mais ou menos assim: para o rico não é sobre criar filho, é sobre gerar herdeiros”, disparou outro internauta. “A mulher tá cansada porque dormiu 1 fim de semana com a filha? Como que chama, então, o estado de espírito e físico da mãe que não tem babá e dorme todos os dias com o filho pequeno?”, questionou outro.

gente, esse desabafo da mulher do roberto justus é uma coisa de louco — . ‍♀ (@_marllat) November 11, 2021

A mulher tá cansada pq dormiu 1 fds com a filha?????

Como que chama, então, o estado de espírito e físico da mãe que não tem babá e dorme todos os dias com o filho pequeno? — advogada exausta (@GRASIELEB) November 9, 2021

“Mulheres deveriam ter vergonha de criticar tanto outras mulheres”

Com a repercussão negativa que seu comentário gerou nas redes sociais, Ana Paula decidiu publicar um texto, na noite de quarta (10), classificando aqueles que a criticaram como “juízes das mamães”.

A mulher de roberto Justus enalteceu o trabalho da babá de Vicky e explicou o que aconteceu na manhã em que fez o desabafo. “Quando ela não está eu que durmo com a Vicky, aliás algo que amo fazer… Naquele dia estava cansada por ter dormido pouco, pois sempre que passo a noite com ela fico atenta e preocupada, como toda mãe. Agora, qual o problema em não dormir todos os dias com a minha filha?”, questionou.

“Fico pensando onde esse mundo vai parar com tanto ódio no coração das pessoas”, disse. “Qual a mãe que nunca acordou depois de uma noite com as crianças e disse que estava cansada? Vamos respeitar mais a maternidade de cada um! Mulheres deveriam ter vergonha de criticar tanto outras mulheres”, finalizou Ana Paula Siebert.