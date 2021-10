Mulher de Roberto Justus se pronuncia sobre supostas exigências de escovar os dentes e se maquiar antes dele acordar

Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus, se pronunciou sobre os boatos que circularam na internet esta semana de que o marido lhe fazia exigências como escovar os dentes e se maquiar antes dele acordar. “Mentira mais mentirosa”, afirmou. “Quem inventou deveria ter vergonha de escrever algo tão tosco (risos)”.

publicidade

Ela confirmou que cada um tem seu próprio banheiro, mas negou que o casal durma em camas separadas. “Mais uma invenção de alguém”, afirmou Ana Paula Siebert.

Roberto Justus também se pronunciou nas redes sociais sobre os boatos de que pede para a mulher acordar antes dele para estar maquiada quando ele acordar: “Tenho pena de quem acredita nessas fakes ridículas”.

publicidade

Ao responder seguidores nas redes sociais, Ana Paula Siebert também comentou sobre se já teria sido traída por Roberto Jusus. “Mentira! Confio muito no meu marido. Ele não é desse tipo”. No entanto, ela pediu para os seguidores a ajudarem a ficar de olho no maridão: “Se souberem de algo aceito por direct (risos). Roberto, todos de olho em você!”, brincou.