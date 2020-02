Mulher desaparece perto do CEU do Jardim Santo Antonio, em Osasco

A família procura desesperadamente por Rosileine Francisca do Nascimento, de 57 anos. Ela foi vista pela última vez nos arredores do CEU do Jardim Santo Antonio, em Osasco, no dia 12, quarta-feira, por volta das 16h.

“Estou à procura da minha tia, que saiu de casa e, como está com depressão, está desorientada. A família está em desespero à procura dela e não temos nenhuma noticia. Nos ajude divulgando, por favor”, afirma a sobrinha, Meyre Hellen.

Quem tiver informações que possam levar ao paradeiro de Rosileine, por favor entre em contato com os telefones (11) 9 6080-6355, (11) 9 5760-3363 ou (11) 9 6551-8426, falar com Paulo ou Angélica. Outras opções são o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido, ou a Polícia Militar 190.