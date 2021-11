Mulher descobre que sarda em forma de coração no rosto é câncer

Uma mulher descobriu que que sarda em forma de coração na bochecha era, na verdade, um câncer de pele agressivo. Caso aconteceu em Oregon, nos Estados Unidos e viralizou.

publicidade

Kayla Mailer tinha a sarda desde os 12 anos. A “marca fofinha” no rosto da jovem era muito elogiada pelas pessoas, que pensavam ser uma tatuagem. No entanto, a sarda foi mudando de formato até que Kayla, ao completar 27 anos, decidiu procurar um médico.

A sarda foi retirada e a amostra da pele foi enviada para biópsia. Três dias depois, Kayla recebeu a informação de que se tratava de um melanoma “altamente agressivo”. Além de passar por novos testes para confirmar que o câncer havia sido completamente removido, a americana a foi submetida a uma cirurgia plástica para fechar a ferida que ficou em seu rosto.

publicidade

Após a remoção do melanoma e uma cirurgia para construir o rosto, a mulher, que hoje tem 32 anos, decidiu compartilhar sua história como uma forma de alertar as pessoas sobre os cuidados com a pele.