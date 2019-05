Mulher é morta a facadas pelo ex-marido em Pirapora do Bom Jesus

Mais um caso de feminicídio abalou a região neste fim de semana. Jeferson José Gabriel, de 29 anos, foi preso em flagrante suspeito de ter matado a facadas a ex-mulher, Rosmeira Xavier dos Santos, 28, em Pirapora do Bom Jesus.

O crime aconteceu após um desentendimento entre os dois, na noite de sábado (11). Rosmeira chegou a ser levada a um pronto socorro, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado na Delegacia de Santana de Parnaíba como violência doméstica e feminicídio.

Levantamento do G1 e da Globonews aponta que os casos de feminicídio estão aumentando no estado. No primeiro trimestre deste ano a alta foi de 76% com relação ao mesmo período em 2018.