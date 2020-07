Mulher é morta a tiros em Carapicuíba

Uma mulher de 24 anos foi morta a tiros na noite de segunda-feira (13), em Carapicuíba. O crime aconteceu na rua São Tomás, na Vila Municipal.

A vítima foi atingida na região da cabeça com vários disparos de arma de fogo, segundo informações do programa local “Em Foco”.

Ainda não há informações sobre o autor e o que teria motivado o crime. Alguns vizinhos disseram que a vítima era mulher de um rapaz que foi assassinado na Cohab 5, na semana passada.

O caso foi registrado no 3° DP de Carapicuíba, que vai seguir com as investigações.