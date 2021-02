Mulher faz live destruindo carro e queimando roupas do marido após descobrir traição

Após descobrir que foi traída, uma mulher fez uma transmissão ao vivo no Facebook enquanto destruía o carro e queimava as roupas do marido e viralizou. O caso aconteceu em Franca, no interior paulista.

Em apenas três dias, a live já teve mais de 12 milhões de visualizações. No vídeo, transmitido na segunda-feira (1°), a mulher aparece revoltada com uma marreta. “Quando eu peguei ele, ele não tinha desgraça nenhuma. Nem roupa para vestir ele tinha. E hoje ele fez o quê? Me traiu com uma noia”, diz enquanto quebra o veículo.

Ela afirma que só não colocou fogo no veículo porque não queria que as chamas chegassem nos fios do poste e provocassem um acidente. “Não é live da corna, não. É live para homem safado que gosta de ostentar e comer nas custas de mulher, mas não sabe agradecer”, disparou.

“Tudo isso foi eu que conquistei. Vendi tudo o que eu tinha. Mãe, vem cá, pode filmar mesmo. O carro que eu conquistei, tudo com o meu esforço, mas pra p*ta andar, não. Ele quer andar de carro? Trabalha, desgraçado. Vem Diego, vem buscar o carro pra você colocar p*ta dentro”, continuou.

No vídeo, a mulher, com a ajuda da mãe, também coloca fogo em todas as roupas do marido, com quem viveu por cinco anos e teve um filho. “Do mesmo jeito que ele veio do pó, ele vai voltar. Aqui ó [queimando as peças] Ele merece isso daqui ó. E não vai ter volta não. Nem roupa ele tinha quando apareceu na minha vida e vai sair do mesmo jeito”.

Ainda nas imagens, enquanto a mulher destrói tudo, a mãe dela se preocupa e pede para a filha tomar cuidado. “Fabiana, fecha o olho para não entrar caco de vido, viu? Vai ali, quebra o vidro de cá”, orienta.

A publicação, com mais de 7 mil comentários, divide a opinião dos internautas. “Quebra mesmo porque se não, tem que dividir tudo”, comentou uma mulher. “Pra quem fala que não faria isso, faria sim ou pior. Essa é a forma dela desabafar, vamos respeitar”, disse um internauta. “Isso porque ele é feio imagina se fosse bonito. Tu é bonita, precisa disso não”, escreveu outro.

“Se foi você que conquistou, não precisava quebrar o carro. Ficava com o carro, vendia as roupas num bazar e ia enxugar as lágrimas com as notas de R$ 100”, comentou outro internauta. “Miga, eu descobri uma traição e peguei o carro pra mim. Tenho o carro até hoje e ando nele com o meu novo namorado”, contou uma mulher.