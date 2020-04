Mulher faz vídeo para reclamar de cesta básica emergencial entregue em Osasco e gera polêmica nas redes sociais

Uma mulher que fez um vídeo para reclamar da cesta básica entregue pela Prefeitura de Osasco aos alunos da rede municipal em meio à suspensão das aulas causada pela pandemia do novo coronavírus tem gerado polêmica entre moradores da cidade nas redes sociais. Ela é acusada de “ingratidão” na maioria dos comentários e há sugestões de os produtos sejam doados a quem realmente precisa, mas há quem concorde com as queixas.

No vídeo, ela mostra os itens que vêm na cesta básica entregue, como arroz, feijão, sal, macarrão, massa de tomate e leite em pó, e reclama de suposta má qualidade. Diz que a cesta contém “os produtos mais baratos que tinha” e protesta que ela é diferente do que foi exibido nas redes sociais pela Prefeitura. “Eu saí de casa hoje para buscar essa cesta… Aí, chega lá, ‘tá’ no pacotinho, gente, um saquinho plástico”.

Nas redes sociais, muitos consideraram as reclamações uma demonstração de ingratidão: “Se não dá reclama, se dá reclama. Esse é o mal do Brasileiro (…) Ingratidão a gente vê aqui em Osasco! Não defendo política, mas ingratidão é irrelevante”, foi outro comentário. “Estou triste de ver tanta ingratidão, as pessoas não aprenderam a lição com tudo que está acontecendo!”, foi mais um comentário. “Complicado, o ser humano reclama de tudo e de todos, nunca ‘tá’ bom com nada. Para quem realmente precisa, essa cesta básica é excelente”, afirmou outro internauta.

Já outros deram uma sugestão capaz de fazer com que ela expresse sua insatisfação e exerça a solidariedade ao mesmo tempo: “Por favor pessoal, vamos pedir estas cestas para estas pessoas e doar para quem realmente irá se ajoelhar e agradecer a Deus por ter o que dar para os filhos comerem”, comentou uma mulher.

“Se não gostou, dá para quem precisa…. Se estivesse passando necessidade, não reclamava! Agradeça a Deus pelo alimento. Quem passa dificuldade não vê marca, não. Que raiva disso”, foi um dos comentários. “Minha senhora, dá para uma pessoa que esteja precisando, pois tem muita gente querendo, tá?!”, declarou outra. “Vocês que estão reclamando da cesta básica… Não querem, me chamem que irei retirá-la e doar para quem realmente precisa. Povo mal agradecido”, foi mais um comentário.

Mas há também quem concorde com as queixas: “A senhora está corretíssima conheço pessoas que foram pegar a ‘cesta’ e eles estavam obrigando a tirar foto para postar no Facebook e a cesta é realmente de péssima qualidade o feijão vem todo triturado o arroz é péssimo! É vergonhoso a qualidade dessa cesta”, foi um dos comentários a favor da mulher. “O fato é que pagamos imposto e está sendo comprada pelo nosso dinheiro. Tem que ter qualidade”, declarou outro internauta.

