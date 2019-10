Mulher mantida refém com faca no pescoço por ex-namorado em Carapicuíba foi agredida por 5 horas

Mulher mantida refém com faca no pescoço por ex-namorado em Carapicuíba foi...

A mulher que foi libertada por policiais civis após ser feita refém com uma faca no pescoço pelo ex-namorado foi agredida pelo homem durante cerca de 5 horas, segundo a polícia. O caso aconteceu na sexta-feira (4), dentro de um carro na rua Doutor Tucunduva Filho, na região da Vila Santa Terezinha, em Carapicuíba.

A ocorrência foi perto do 1º Distrito Policial de Carapicuíba (Demacro). Os agentes foram informados que nas proximidades um indivíduo ameaçava uma mulher com uma faca, na via pública.

Os policiais se deslocaram para o local e verificaram que o autor mantinha refém sua ex-companheira, pressionando a faca contra seu pescoço, ameaçando matá-la, no interior de um veículo VW/Spacefox que havia roubado pela manhã.

A equipe passou a gerenciar a crise e, por volta das 9h, conseguiu desarmar o agressor, libertando a vítima, que, segundo a polícia, já vinha sendo agredida pelo ex desde às 4 horas da manhã.

O indiciado foi preso em flagrante pela prática de crimes de tentativa de feminicídio e roubo.