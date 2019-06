Mulher que acusa Neymar de estupro deu facada no ex-marido

Najila Trindade Mendes de Souza, a mulher de acusa Neymar de estupro e agressão, agrediu o ex-marido, Estivens Alves, com uma faca, em 2014, durante uma briga entre o casal. Ele foi parar no pronto socorro.

Em sua defesa, a modelo de 26 anos alegou na época que se defendeu de uma agressão, segundo o boletim de ocorrência.

O escândalo da acusação de estupro contra Neymar ganhou novos e importantes capítulos na noite desta quarta-feira (5), com uma entrevista de Najila ao SBT, e a divulgação de um vídeo que mostra ela agredindo o atleta e dizendo: “ontem você me agrediu e me deixou aqui sozinha” – assista aos vídeos abaixo.

Nesta quinta, ela afirmou que teve o apartamento invadido e que estaria sofrendo ameaças.

Na entrevista ao SBT, a modelo afirmou que foi a Paris a convite de Neymar e tinha interesse em ficar com ele. Porém, foi surpreendida com a atitude do jogador. “Fui para o hotel, ele mandou mensagem, disse que ia para uma festa, mas passaria lá para me dar um beijo. Quando chegou lá, estava tudo bem, mas ele estava agressivo, totalmente diferente do cara que eu conheci nas mensagens”, contou.

Najila explicou que mesmo com a agressividade do jogador, ela tentou manejar a situação. “Começamos a trocar carícias, nos beijar e ele me despiu. Até aí, foi tudo consensual. Ele começou a me bater. No início foi ok, mas depois ele começou a me machucar muito. Eu falei ‘para’ e ele falou ‘desculpa, linda’”.

Ao questionar Neymar e descobrir que ele não tinha camisinha, Najila se recusou a ter relação sexual com o jogador e foi neste momento, segundo ela, que Neymar a agrediu. “Ele me virou e cometeu o ato. Pedi para ele parar, ele continuou. Enquanto ele cometia o ato, continuou batendo na minha bunda, violentamente (…) Falei ‘para, para, não’. Ele não se comunicava muito, ele só agia”.

“Ele não entrou em acordo comigo. Não negociou falando ‘não, não trouxe [preservativo], mas estou afim’. A partir do segundo em que ele me virou, já estava me obrigando [a ter relação sexual]”, afirmou Najila.

Agressões

Um vídeo divulgado nesta quarta-feira (05) mostra momento íntimo dos dois no quarto do hotel. As imagens teriam sido gravada após as agressões relatadas por Najila. Os dois se beijam. De repente, ela dá um tapa em Neymar e ele reage: “Não! Assim não!”, afirma Neymar. Logo em seguida a modelo intensifica a agressão e diz: “Você me agrediu ontem e me deixou aqui sozinha”.

O pai de Neymar confirmou que realmente era o jogador nas imagens do vídeo. “A imagem fala por si só. As pessoas conseguem ver que foi uma armadilha”, afirmou, à Record.

Os diálogos dos dois no quarto do hotel são os seguintes: “Pode? Sem? Sem camisinha?”, diz Neymar. Em seguida, ouve-se o barulho que parece ser de um tapa. O jogador diz: “Não, não, não, não, não. Aí não me bate não. Aí eu não gosto não”, diz. Najila rebate: “Aí não? Você vai me bater, né?”. “Aí eu não gosto”, responde Neymar. “Não?”, ela pergunta.

Najila se levanta da cama, dá dois tapas em Neymar e joga alguma coisa nele, aparentemente uma taça. Então, Neymar levanta as pernas na foto que foi divulgada nesta quarta. A modelo diz: “Sabe por que eu estou te batendo? Sabe por que? Sabe por que?”. O jogador responde: “Não faz isso não”. Najila continua: “Porque ontem você me agrediu e me deixou aqui sozinha”. O vídeo acaba.

Najila nega que tenha tentado extorquir Neymar. “Eu quero justiça, ele me fez muito mal, estou muito traumatizada. Quero que ele pague pelo que ele fez”, declarou.

De acordo com um laudo médico datado de 21 de maio, Najila teria tido hematomas e arranhões nos glúteos. A mulher foi diagnosticada com transtorno ansioso e depressivo, distúrbio estomacal e traumatismos superficiais.