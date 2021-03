Mulher que caiu em córrego após temporal em Jandira na sexta (26) continua desaparecida

Uma mulher de 39 anos continua desaparecida após cair com o carro em um córrego em Jandira, na sexta-feira (26). O acidente aconteceu durante as fortes chuvas que atingiram a região.

Segundo populares, a motorista teria se confundido ao fazer uma curva para desviar do alagamento e caiu direto em um córrego que não possui grades de proteção ou qualquer tipo de sinalização. Quatro viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência, na rua Benedito Domingos Velho.

O veículo foi retirado do córrego, mas não havia ninguém dentro dele. No carro, os bombeiros encontraram a bolsa e os documentos da motorista, identificada como Adelma Barros. A Polícia Militar conseguiu entrar em contato com o marido dela. Segundo informações do R7, o homem contou às equipes de resgate que sua mulher estava chegando de Cotia, com destino a Itapevi.

Devido à falta de energia na região, as buscas tiveram de ser suspensas. Já na noite deste domingo (28), o Corpo de Bombeiros informou que retomará as buscas pela vítima, que continua desaparecida. “A gente vai continuar as buscas por ela hoje. Até agora, não recebemos informações, não sabemos onde ela está”, contou Mari, uma amiga da motorista, ao Visão Oeste.

Srs. informamos que as buscas a senhora desaparecida nas águas em um córrego na rua Benedito Domingo Velho, 249, JANDIRA, as 17h04 de 26/02, serão retomadas amanhã. Aos familiares que estão nesse hiato, serenidade nessa excruciante espera. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) March 1, 2021

Quem tiver informações que possam ajudar a polícia e a família a chegar ao paradeiro de Adelma, pode entrar em contato no telefone (11) 96535-0865, ou ligar para a Polícia Militar no 190, ou Disque Denúncia 181.