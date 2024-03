Mulheres do Osasco Vôlei comemoram seu dia em quadra no Liberatti

As jogadoras do Osasco Vôlei vão ‘comemorar’ seu dia nesta sexta-feira (8) em quadra no ginásio José Liberatti.

publicidade

As atletas recebem o time já rebaixado do São Caetano, às 18h30.

A expectativa do time é buscar mais uma vitória e consolidar a vice-liderança na tabela de classificação para a próxima fase da Superliga de Vôlei Feminino.

publicidade

Os ingressos estão esgotados, mas a partida terá transmissão pelo canal SporTV2.