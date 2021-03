Mulheres pagam meia entrada no Kinoplex Osasco de 4 a 10 de março

Com salas no SuperShopping Osasco, a rede de cinemas Kinoplex realiza, de 4 a 10 de março, a promoção “Semana Delas”, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Nestes dias, as mulheres pagarão meia entrada para as sessões.

O ingresso para as salas convencionais, 2D, custa de R$ 12 a R$ 28 (inteira).

Confira a programação do Kinoplex Osasco – de 4 a 10/03

Lucicreide Vai Pra Marte (estreia)

Comédia / 10 anos / 2D, nacional: 16h, 18h10

Raya e o Último Dragão (estreia)

Animação / 10 anos / 2D, dublado: 14h50, 17h30

Raya e o Último Dragão (estreia)

Animação / 10 anos / 2D, dublado: 17h (somente sábado e domingo, dias 6 e 7/3)

Tom & Jerry – O Filme

Aventura / Livre / 2D, dublado: 15h30, 17h50

Sem Saída

Terror / 16 anos / 2D, dublado: 14h

A Viúva das Sombras

Terror / 14 anos / 2D, dublado: 16h10, 18h15

Mulher Maravilha 1984

Aventura / 12 anos / 2D, dublado: 14h (somente sábado e domingo, dias 6 e 7/3)

Monster Hunter

Ação / 14 anos / 2D, dublado: 15h10, 17h40