Multinacional abre 220 vagas de emprego no Tamboré

Uma multinacional do varejo está com 220 vagas de emprego abertas para o cargo de operador de atendimento II – SAC Retenção, para trabalhar na região do Tamboré.

O salário é de R$ 1.319,22 mais vale-transporte e vale-alimentação de R$ 200,00. A escala de trabalho é 6×1. Pede-se disponibilidade de horário até às 23h (2×1 domingo).

Os candidatos às vagas de emprego devem ter mais de 18 anos, ensino médio completo e experiência com ativo de vendas e retenção.

Como se candidatar

O processo seletivo é realizado pelo Grupo Mazzini. Mais informações sobre as vagas e como se candidatar pelo WhatsApp (11) 99753-1116.