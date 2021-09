Multinacional abre vagas para motoristas com CNH D/E em Osasco

Uma multinacional do ramo de bebidas está com vagas temporárias abertas para motoristas com CNH D/E em Osasco.

A remuneração é na casa de R$ 1,9 mil mais vale-refeição e vale-transporte. Exige-se ensino médio completo, possuir disponibilidade total de horários, experiência comprovada como motorista de caminhão e possuir CNH D/E.

Os contratados vão atuar como motorista Entregador, responsável por conduzir o caminhão para realizar as entregas, ajudar no carregamento e descarregamento, receber os pagamentos e conferir notas. Além de Osasco, há oportunidades em Santo Amaro, Ipiranga e Itaim Paulista, em São Paulo. O nome da contratante não foi divulgado.

No total, são 50 oportunidades, que foram anunciadas nesta sexta-feira (10) pela empresa de RH Gi Group Brasil, no portal Vagas.com, onde os interessados podem fazer a candidatura (encurtador.com.br/mvCMX).