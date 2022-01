Multinacional DHL abre 200 vagas de auxiliar logístico em Jandira

A multinacional DHL está com 200 vagas de auxiliar logístico abertas em Jandira. A seleção será realizada nesta terça-feira (4), na Casa do Trabalhador de Jandira.

O período da contratação é temporário com chances de efetivação. O salário é de R$ $ 1.376,42, mais benefícios como vale transporte e refeição no local do trabalho.

Exige-se que o candidato tenha concluído o ensino médio e tenha experiência com logística.

Na função de auxiliar logístico, o contratado desempenhará atividades como separação de mercadorias, conferência, inventário, montagem de caixas, auxílio no carregamento e controle de insumos.

Como candidatar-se às vagas de auxiliar logístico na DHL em Jandira:

A seleção será às 8h, na Casa do Trabalhador de Jandira (rua Rubens Lopes da Silva, 333, Centro). Serão disponibilizadas 250 senhas para o atendimento.

O candidato precisa comparecer com currículo, documento oficial com foto e demais documentos comprobatórios (escolaridade e experiência).

