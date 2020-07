Mundo Mistério: osasquense Felipe Castanhari comanda série na Netflix

O youtuber de Osasco Felipe Castanhari vai comandar a série documental Mundo Mistério na Netflix. A produção, que promete desvendar os principais enigmas da história e da ciência, vai chegar à plataforma no dia 4 de agosto.

Felipe Castanhari é o criador do Canal Nostalgia no YouTube, que tem mais de 13 milhões de inscritos e aborda diversos assuntos históricos e curiosidades com explicações ilustradas.

Já na série com oito episódios, o youtuber vai tentar decifrar alguns mistério relacionados ao aquecimento global, apocalipse zumbi, a Peste Negra e o Triângulo das Bermudas, entre outras temáticas.

“Hoje é um dos dias mais importantes da minha vida. Depois de dois anos de muito esforço e dedicação, posso falar a data de estreia da minha série na Netflix”, disse Castanhari no twitter.

Hoje é um dos dias mais importantes da minha vida. Depois de dois anos de MT esforço e dedicação, posso falar a data de estreia da minha série na @netflixbrasil e de quebra ainda dou uma palhinha sobre ela nesse belo vídeo

TEMOS UMA SÉRIE NA NETFLIX AMIGOS isso merece seu RT né? pic.twitter.com/JO2QiElTd1 — Felipe Castanhari (@FeCastanhari) July 16, 2020

O youtuber vai comandar a série documental com três personagens: Dra. Thay (Lilian Regina), o zelador Betinho (Bruno Miranda) e um supercomputador chamado Briggs.