Musical Abba The Music é atração em teatro de Osasco

No dia 21 de agosto, a partir das 21h, o teatro Aspro, na Vila dos Remédios, em Osasco, será palco do musical Abba The Music. O show convida o público a fazer uma viagem no tempo, dançar e cantar clássicos como Dancing Queen, Mamma Mia e Waterloo.

Em 1h30, a atração intercala momentos de nostalgia e emoção para celebrar os 45 anos do Abba, que conta com figurinos especiais e promete emocionar os amantes da atração sueca.

Os ingressos são vendidos com valores entre R$ 40 e R$ 80 e podem ser adquiridos no site da Mega Bilheteria. Além disso, quem contribuir com a doação de um 1kg de alimento não perecível pagará R$ 40 (meia – ingresso solidário).

Os alimentos arrecadados com a venda dos ingressos solidários serão revertidos para o movimento Artistas em Quarentena, que visa ajudar os artistas afetados pela pandemia de covid-19 e que estão passando por dificuldades financeiras devido ao longo período sem poder se apresentar.

O Teatro Aspro está localizado na Rua Joaquim Dias, 22, Vila dos Remédios, em Osasco. Mais informações podem ser obtidas no site da Mega Bilheteria.

