Músico osasquense Guilherme Kafé lança seu primeiro álbum dia 17

“Eu sou o tipo de pessoa que pode transformar tudo em sua casa”. O grande e curioso título do primeiro álbum do músico osasquense Guilherme Kafé, que será lançado dia 17 de maio, próxima sexta-feira, dá uma pista de seu conteúdo. O disco fala dos afetos, da disposição em se conectar com os lugares, com as coisas e com as pessoas, e também reflete sobre o que carregamos ou deixamos de carregar a partir desses encontros.

Logo na primeira faixa, o cantautor e multi-instrumentista se dirige ao ouvinte e o incita a repensar-se: “sabe, amigo, às vezes a gente precisa parar e examinar a nossa bagagem”. A franqueza e o humor se revezam no texto das canções e convidam a uma escuta íntima, embalada pelo balanço dos arranjos

A sonoridade do disco remete à MPB, de baiões, xotes, sambas e ijexás – mas uma MPB revisitada, com a coloquialidade e a irreverência da vanguarda paulistana e um sabor pop nos timbres.

O álbum foi gravado numa parceria entre o Estúdio Índigo Azul e a YB Music, com direção e produção musical de Guilherme Kafé, coprodução de Klaus Sena, Kiko Woiski e Gabriel Draetta e direção de voz por Maurício Tagliari. Conta, ainda, com a participação especial de Maurício Pereira.

Sobre Guilherme Kafé

É um cancionista e multi-instrumentista nascido e criado em Osasco. Estudou pintura na USP, e foi durante seu curso que descobriu que queria ser, na verdade, músico.

Por sua versatilidade, tem sido ativo participante de uma nova cena da canção autoral paulistana, tendo tocado e gravado com artistas como Daniel Medina, Laya, Maria Ó, Paulo Neto, Vitoru Kinjo, Danilo Penteado, entre outros.

Lançou os EPs Desayuno (2015) e Kafé com Trem (2016) e agora, em 2019, lança seu primeiro álbum Eu sou o tipo de pessoa que pode transformar tudo em sua casa, gravado no Estúdio Índigo Azul e na YB Music.

Conheça um pouco mais do trabalho de Guilherme Kafé abaixo:

O pre-save do disco (uma especie de reserva digital) do álbum já está disponível no link: https://ps.onerpm.com/2821426081

O disco ficará disponível tambem no perfil da gravadora de Guilherme Kafé no youtube: https://www.youtube.com/user/ybmusic