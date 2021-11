Mutirão de Emprego reúne 600 vagas em várias áreas em Carapicuíba; confira como se candidatar

Na quinta-feira (11) será realizado mais um Mutirão de Emprego com cerca de 600 vagas em diversas funções no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Carapicuíba, localizado no Plaza Shopping.

Entre as oportunidades estão para cargos como auxiliar de logística, operador de telemarketing, vendedor, mecânico, torneiro mecânico, auxiliar de limpeza, fiscal de loja, atendente, açougueiro e porteiro.

Os interessados devem comparecer com o currículo atualizado até às 8h de quinta (11) no PAT de Carapicuíba. As senhas são limitadas.

