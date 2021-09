Na briga por vaga em “A Fazenda”, rapper Krawk, de Osasco, é acusado de homofobia e machismo

Morador de Osasco, o rapper Krawk está na disputa por uma vaga no reality show “A Fazenda”, que começou nesta terça-feira (14), na Record TV. Ele está no chamado “Paiol” e briga por um lugar no programa com outros três artistas e influenciadores: Mah Tavares, Sthefane Matos e Alisson Jordan.

Com a participação de Krawk em “A Fazenda”, seguidores vasculharam e encontraram postagens consideradas machistas e homofóbicas nas redes sociais do cantor de Osasco.

Esta semana, pelo menos cinco publicações polêmicas foram deletadas das redes do artista. Em postagens consideradas machistas que têm sido criticadas, o cantor de 25 anos declarou, em 2012, quando tinha 15 anos: “Garotas! Entendam, se nós pegarmos muitas, isso é moral, se vocês pegarem muitos, isso é GALINHAGEM. Machismo? Talvez, mas é a realidade”. Em outras postagens, de 2015 e 2016, Krawk reclama: “geração chata pra crl, tudo é machismo e homofobia”.

O cantor tem se destacado na nova geração do rap com canções que ostentam carrões, mansões, viagens, festas e itens de luxo. O clipe de “BMW Monstra”, um de seus maiores sucessos, tem 11 milhões de visualizações no YouTube, onde ele tem mais de 1 milhão de seguidores. No Instagram, ele é seguido por mais de 2 milhões de pessoas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por EL KRAWK 🩸 (@krawk)

As postagens consideradas machistas de homofóbicas do cantor de Osasco têm gerado debates nas redes sociais. Há os que criticam as declarações e os que defendem que elas são antigas e que o posicionamento de Krawk sobre esses temas mudou.

passo mal que o adm do krawk já apagou ele sendo homofóbico KKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/hXlPu5fbib — ray (@usrayx) September 14, 2021

Mano print de 2015 pqp kkkk vocês tão vendo que o mlk ta com público forte e tão caçando a vida do mlk pra tentar cancelar kkk, o krawk não é homofóbico, a gente está em 2021!!, inclusive ele é amigo do David Brasil e do Matheus Mazzafera que são um dos que mais lutam pela causa — Guuxtaaa (@Gffghhgg15) September 14, 2021

o ultimo tweet homofobico do krawk foi em 2016 e ele tinha 19 anos pic.twitter.com/NjaTMGevj6 — Bea ♡ (@beatuita) September 14, 2021

acredita q eu tava gostando do krawk até ver aqueles tweets, maaas nada de surpresa, hétero sendo hétero, hétero defende hétero, nada de diferente nesse mundo homofóbico, infelizmente mts héteros fingem ter empatia, poucos realmente tem, 1% por aí. — Marcos (@kcdarkhorse) September 15, 2021

Não tem vez pra homofóbico aqui nesse app! fica com deus krawk #AFazenda13 https://t.co/e4YrgsgDJp — vitor. 🌪️ (@vitoryuh) September 14, 2021