Na expectativa por nova sede, em Osasco, Uber celebra 7 anos no Brasil

A Uber celebra 7 anos da chegada ao Brasil na expectativa pela inauguração de sua nova sede no país, que ficará na região da Vila Yara, em Osasco. A empresa divulgou dados sobre sua atuação desde o início da operação no país.

De acordo com a companha, entre 2014 e 2020 foram repassados R$ 68 bilhões a motoristas que prestam serviço por meio do aplicativo. Além disso, foram pagos mais de R$ 4,2 milhões em tributos municipais ou federais.

O número de motoristas que prestam serviço por meio do Uber passou de cerca de 6 mil no primeiro aniversário do aplicativo no Brasil, para cerca de 1 milhão atualmente.

O período a partir das 19h de sexta-feira foi constantemente apontado como o que concentra o maior número de viagens em todo o país, seguido pelo sábado à noite. Uma pesquisa do Datafolha realizada para o Observatório Nacional de Segurança Viária aponta que 68% dos brasileiros que consomem álcool dizem ter deixado de dirigir após beber e passaram a usar aplicativos de mobilidade nessas ocasiões. Já uma pesquisa da consultoria BCG apontou que 73% dos brasileiros concordam que um dos atrativos dos aplicativos é poder beber sem precisar dirigir.

Essa característica de uso foi alterada durante a pandemia em 2020, quando os deslocamentos passaram a acontecer muito mais de segunda a sexta no início da manhã e final da tarde.

Muitos estão trocando o carro próprio pela locomoção por meio do aplicativo. Os usuários mais frequentes já ultrapassaram a marca de 5 mil viagens nesses sete anos, o que equivale a duas viagens de Uber por dia, todos os dias da semana. Um deles já fez mais de 8 mil viagens e pedidos de entrega usando o app.

Além da locomoção

Quando chegou ao Brasil, o aplicativo da Uber tinha apenas uma opção de produto, o Uber Black. Nesses sete anos, já foram disponibilizadas mais de 50 outras opções entre produtos e ferramentas, dentre os pilares de mobilidade e delivery. Ao longo dos anos, alguns produtos inusitados foram lançados durante eventos e temporadas, como o Uber Barco, em Brasília, o Uber Acqua, durante o verão carioca, e o Uber Ice Cream .

Em 2016, a expansão para a plataforma foi inaugurada no país com a chegada do Uber Eats. Hoje, usando o mesmo app, o mesmo cadastro e a mesma forma de pagamento, o usuário da Uber pode pedir uma viagem, pedir comida pelo Uber Eats ou fazer compras nas maiores redes varejistas pela Cornershop.

Nova sede em Osasco

Chamada de “Uber Campus”, a nova sede da empresa no Brasil deve ser inaugurada no ano que vem, na região da Vila Yara, em Osasco, em um espaço de 30 mil metros quadrados (três vezes mais que o atual, em São Paulo), com 12 mil metros quadrados de área construída.