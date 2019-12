Na frente dos filhos: homem mata mulher a facadas em Osasco

A Polícia Militar prendeu um operador de telemarketing de 29 anos pela morte da companheira, Daiane Leite Ferreira, de 27 anos, em Osasco, na noite desta terça-feira (17). Ela foi assassinada a facadas na frente dos dois filhos do casal, após uma discussão.

Quando os PMs chegaram na casa, na zona Norte de Osasco, o homem confessou que, durante uma briga por ciúmes, havia atacado a mulher com uma faca e que provavelmente ela estaria morta.

Ele foi algemado e colocado na viatura. Na casa, os policiais encontraram Daiane já sem vida, caída no chão da sala, com uma faca próxima ao corpo.

Publicidade

A mulher teve 11 perfurações no corpo: no tórax, abdome e cabeça. O assassino foi levado ao 10º DP de Osasco, no Jardim Baronesa, onde manteve a confissão do crime.

Ele foi preso e indiciado por homicídio qualificado consumado e feminicídio.