Na rede municipal de Carapicuíba aulas só voltam no ano que vem

Após Osasco, Cotia e Itapevi, a Prefeitura de Carapicuíba confirmou, na tarde desta segunda-feira (31), que as aulas presenciais na rede municipal de ensino só voltarão no ano que vem, devido à pandemia de covid-19.

“A Secretaria de Educação consultou os pais e 87% foram contra o retorno das aulas presenciais, 7% a favor e 6% a favor com revezamento”, diz a Prefeitura.

De acordo com a administração municipal, as aulas nas escolas municipais continuam com atividades remotas; e os alunos não repetirão o ano, pois as aulas cumprirão a grade do ano letivo.

Além disso, o Kit Merenda continuará sendo entregue aos alunos da rede municipal, diz a Prefeitura.

Escolas estaduais e particulares

A decisão não vale para as redes estadual e particular, que terão a retomada das aulas presenciais definida pelo Plano São Paulo de retomada da atividade econômica, do governo do estado.