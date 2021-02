Namorado de Fátima Bernardes diz que Karol Conká “saiu bem do jogo” e gera polêmica

Namorado da apresentadora Fátima Bernardes, o deputado federal Túlio Gadêlha (PDT-PE) gerou polêmica nas redes sociais ao comentar a eliminação de Karol Conká, que saiu do BBB 21 com recorde de rejeição na história do programa: 99,17% dos votos.

“Karol Conká saiu bem do jogo. Com humildade. Com o pé no chão. Aqui fora continua uma grande rapper e ativista”, declarou Túlio Gadêlha no Twitter.

Milhares de seguidores rebateram a avaliação do deputado. “Isso tem nome e não é humildade. É assessoria de imprensa”, foi um dos comentários.

“Ativista de que? Dela mesma? Pq eu nunca vi esta mulher sendo ativista de nada. Canta músicas que nem ela mesma segue. Cantar músicas de lacração está longe de ser ativismo. Empoderamento feminino vai muito além disto”, foi outro.

“Aqui fora continua fingindo neh. Pq a Karol que as pessoas viram no BBB é a Karol da vida real”, comentou mais um crítico da cantora.

