Nando Reis faz show gratuito em Barueri neste domingo (27)

Criado nos anos 1970, o Femupo – Festival de Música Popular Brasileira de Barueri a cada ano recebe novos cantores e compositores talentosos de diferentes locais do país. Entre esta sexta-feira (25) e domingo (27), o Parque Municipal Dom José abrigará o maior festival de música da região, e os artistas dividirão uma premiação que soma R$ 69 mil.

O encerramento do Femupo terá uma atração especial: show gratuito com o cantor e compositor Nando Reis. A final acontece no domingo a partir das 13h.

Nando Reis ficou conhecido como um dos maiores compositores da sua geração, compondo sucessos como “Diariamente”, “All Star”, “O Segundo Sol” e “Relicário”, gravados por Cássia Eller, “Resposta” e “É Uma Partida de Futebol”, gravados pelo grupo mineiro Skank, “Do Seu Lado”, gravado pelo também mineiro Jota Quest e “Onde Você Mora?” e “Querem o meu sangue”, gravados pelo grupo Cidade Negra.

Publicidade

Na turnê “Esse Amor Sem Preconceito”, que estreou no mês de junho, o cantor e compositor paulistano traça paralelos poéticos e musicais entre sua obra autoral e os clássicos de Roberto Carlos. O espetáculo se baseia no novo álbum de Nando “Não Sou Nenhum Roberto, mas às Vezes Chego Perto”, lançado em abril deste ano.

O roteiro do show parte da ligação pessoal de Nando Reis com a música de Roberto Carlos para aprofundar as relações entre os universos dos dois compositores. E busca pontos de encontro entre canções como “De Tanto Amor” e “Por Onde Andei”, “Todos Estão Surdos” e “Cegos do Castelo”.

Publicidade

A turnê foi batizada com verso da canção “Amada Amante” (Roberto Carlos/Erasmo Carlos), primeiro single do novo trabalho de Nando Reis.

Não vão faltar no setlist os maiores sucessos como “O Segundo Sol”, “Luz dos Olhos”, “Relicário”, “All Star” e tantos outros.

O Parque Municipal Dom José fica na rua Ângela Mirella, 500, Jardim Maria Tereza.