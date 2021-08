Não superou? Neymar vive affair com Bruna que é a cara de Marquezine

Não superou? Neymar vive um affair com a influenciadora digital Bruna Biancardi, que é bem parecida com a ex do jogador da atriz Bruna Marquezine.

O jogador e Bruna… Biancardi foram flagrados juntos em Ibiza, onde o craque do PSG e da seleção brasileira curte férias.

Os fãs de “Brumar”, como era chamado o canal Bruna Marquezine eo craque foram à loucura nas redes sociais como a semelhante entre as duas: “Não conseguiu reconquistar a Bruna Marquezine, então ele foi lá e arrumou um‘clone dela. kkkkkkkkkkk Brumar tá vivo onde gente?”, comentou um internauta.

“Neymar curtindo suas férias em Ibiza com clone da Bruna marquezine. Meu Brumar ta vivo genteeeee”, foi outro comentário.

A semelhança entre as Brunas na vida do craque agitou o Twitter:

Neymar: já superei minha ex A atual: pic.twitter.com/MUxFFfmcXx — Nazaré Amarga (@NazareAmarga) August 2, 2021

Ih mano, é a Bruna Marquezine ali com o Neymar? pic.twitter.com/0JJmNzjOGT — Futmais (@futtmais) August 2, 2021

Neymar é gente como a gente!

Termina o namoro, mas depois só pega mina igualzinha a ex. 😂😂😂✌🏽✌🏽✌🏽 pic.twitter.com/jNRpHQxDd9 — lucas marino, soltaram! (@paisoltaram) August 2, 2021

Neymar curtindo suas férias em Ibiza com clone da Bruna marquezine. Meu brumar ta vivo genteeeee pic.twitter.com/Do4MxsLEdb — Sei lá, cocoqueiro ⚛️ (@LorenaMercya) August 2, 2021

Eu jurando que o Neymar tava curtindo suas férias em Ibiza com Bruna marquezine, mas ele tá com essa impostora aqui. 😩 brumar morreu gente 😩 pic.twitter.com/APPvwdcrUb — Sei lá, cocoqueiro ⚛️ (@LorenaMercya) August 2, 2021

Neymar adora uma Bruna mas não adianta meu filho, a única que te deixa louco é essa aqui… #brumar pic.twitter.com/rUsPgXGZbu — bárbara (@whoisbabii_) August 2, 2021

Veja algumas fotos de Bruna Biancardi, novo affair de Neymar:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)